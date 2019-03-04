Перенесено заседание по делу экс-главы Каменска-Уральского Астахова, которого судят за крупную взятку

Синарский суд Каменска-Уральского отложил заседание по уголовному делу экс-главы Каменска-Уральского Михаила Астахова. Он обвиняется в получении крупной взятки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, слушание пройдёт 12 марта.

Судья перенёс заседание, потому что адвокат подсудимого не смог приехать на слушание из-за процесса в другом суде.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение. Астахов на момент задержания занимал пост главы Южного управленческого округа в статусе члена правительства Свердловской области. При этом он оказался самым богатым среди управляющих округами. За 2017 г. чиновник заработал 3,6 млн руб. В собственности у него были указаны три земельных участка, два жилых дома и гараж. Задекларирован и автомобиль марки Mitsubishi.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 г. получил от директора коммерческой организации, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детского сада, а также двух многоквартирных домов, взятку на сумму около 6 млн руб.

Взятка, как заявляют в пресс-службе прокуратуры, передавалась не только деньгами, но и имуществом, например, в виде автомашины "Toyota–Venza". Как считает следствие, за эти деньги экс-глава города помог быстро и беспрепятственно принять работы у заказчика, а среди них были и невыполненные.