В Челябинске усилят контроль за качеством питьевой воды на время паводка

Челябинск готовится к весеннему паводку. С 20 марта по 20 мая в городе будет усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Главам муниципалитетов даны рекомендации об усилении контроля за состоянием водопроводно-канализационных систем. Для этого необходимо очистить территории водоисточников от свалок мусора, обеспечить запасы реагентов и обеззараживающими средствами, а также медицинских средств и препаратов, необходимых для иммунизации населения.

Также необходимо подготовить емкости для доставки питьевой воды жителям.