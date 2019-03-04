Украинское ТВ запретило Бойко говорить о том, что Порошенко разбогател в десятки раз

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила показывать рекламный ролик кандидата в президенты Юрия Бойко, имеющего наибольшую поддержку в юго-восточных областях. Причиной запрета стала фраза: "Президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза". Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - за жизнь", от которой Бойко выдвинулся в президенты.

Телеканал "UА:Первый", на котором планировалось пустить ролик, поставил условие - или вырезать эту фразу, или заменить ее, так как ее содержание якобы недостоверно.

При этом официально задекларированный доход Петра Порошенко за прошлый год вырос в 82 раза, свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства. Только от Rothschild Trust олигарх получил дивидендов более чем 0,5 млрд грн, а общий доход составил более 1,3 млрд.

Минимальная пенсия в стране уменьшилась со $118 в конце 2013 года до $60 в начале 2019-го, отмечает пресс-служба партии. Она требует от НОТУ прекратить цензуру политической рекламы Юрия Бойко.

"Телеканал, называющий себя "общественным" и финансирующийся за счет граждан Украины, на самом деле служит интересам власти", - подчеркивается в заявлении.

Бойко, условно считающийся "единым кандидатом от юго-востока", идет на четвертом месте в президентском рейтинге, ненамного уступая Порошенко. По последним опросам, тот опустился на третье место, уступив вторую строчку лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.