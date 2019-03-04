Ритейлеры опасаются массовой приостановки лицензий на алкоголь

04 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Врачи роддома выдвинули требования Собянину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Ритейлеры опасаются массовой приостановки лицензий на алкоголь

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП. Чиновники могут моментально приостановить лицензию тем, у кого есть долги.

Однако отмечается, что система выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные. Как заявили в АКОРТ, в разных регионах страны уже зафиксированы случаи, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь.

Ранее крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов из-за нового приказа Минсельхоза.

С 1 июля необходимо будет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию, а также вносить их в единую систему.

Ритейлеры уверены, что выполнение требований приказа "серьезно замедлит доставку товаров в магазины".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ритейлеры опасаются массовой приостановки лицензий на алкоголь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алкоголь, лицензия, торговые сети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 767

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети