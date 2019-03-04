Ритейлеры опасаются массовой приостановки лицензий на алкоголь

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

В 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства ГИС ГМП. Чиновники могут моментально приостановить лицензию тем, у кого есть долги.

Однако отмечается, что система выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные. Как заявили в АКОРТ, в разных регионах страны уже зафиксированы случаи, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь.

Ранее крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов из-за нового приказа Минсельхоза.

С 1 июля необходимо будет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию, а также вносить их в единую систему.

Ритейлеры уверены, что выполнение требований приказа "серьезно замедлит доставку товаров в магазины".