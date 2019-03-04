04 Марта 2019
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Московский депутат обратилась к Путину: "Электронное голосование подрывает национальную безопасность"

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Речь идет о дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария, она считает, что голосование с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы - mos.ru - подрывает национальную безопасность. По данным Шуваловой, корень доменного имени mos.ru, с помощью которого планируется осуществлять участие избирателя в дистанционном электронном голосовании, зарегистрирован американским центром сертификации, расположенным в Лос-Анджелесе – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN.

Также депутат отметила, что трассировка маршрута к сайту mos.ru показала, что обмен информацией российского пользователя с сайтом mos.ru осуществляется через зарубежные страны. Шувалова привела в пример европейские страны, где отказались от электронного голосования. Она просит Чайку разобраться в ситуации и принять меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что к сентябрьским выборам в Москве появятся цифровые избирательные участки, на которых смогут проголосовать граждане, находящиеся в день голосования за пределами своего избирательного округа. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщала, что их будет 30.

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Московский депутат обратилась к Путину: "Электронное голосование подрывает национальную безопасность"

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Теги: Мосгордума, голосование



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