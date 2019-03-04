Россия заняла пятое место в медальном зачете ЧМ по лыжным гонкам, оставшись без золотых наград

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по лыжным гонкам.

Примечательно, что российская команда не смогла завоевать ни одной золотой награды. Всего российские спортсмены на ЧМ-2019 выиграли 8 наград: 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Лидером медального зачета стала команда Норвегии, в активе которой 25 медалей, 13 из которых золотые (13-5-7). На втором месте сборная Германии с 9 медалями (6-3-0). Тройку замкнули спортсмены из Швеции (2-1-1)

Отметим также, что сборная России завоевывала медали только в лыжных гонках, не попав ни разу на подиум в лыжном двоеборье и прыжках с трамплина.