В Петербурге водитель открыл стрельбу возле роддома
В Петербурге неизвестный открыл стрельбу у роддома в Московском районе в ходе дорожного конфликта.
Как сообщает РЕН ТВ, один из автовладельцев выстрелил в глаз из газового пистолета своему оппоненту.
Пострадавший забежал в роддом, мужчине оказали помощь. Полиция начала проверку по факту инцидента.
Напомним, в Нижнем Новгороде 1 марта неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия возле школы.
Сообщалось, что прохожие спрятались в здании учебного заведения. По некоторым данным, возле школы могли проводиться учения.