В Петербурге водитель открыл стрельбу возле роддома

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу у роддома в Московском районе в ходе дорожного конфликта.

Как сообщает РЕН ТВ, один из автовладельцев выстрелил в глаз из газового пистолета своему оппоненту.

Пострадавший забежал в роддом, мужчине оказали помощь. Полиция начала проверку по факту инцидента.

Напомним, в Нижнем Новгороде 1 марта неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия возле школы.

Сообщалось, что прохожие спрятались в здании учебного заведения. По некоторым данным, возле школы могли проводиться учения.