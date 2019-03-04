Ямальского газового генерала прочат на пост главы департамента "Газпрома"

Генеральный директор компании "Газпром добыча Надым" Сергей Меньшиков может возглавить Департамент 307 "Газпрома". О грядущем назначении сообщил отраслевой телеграм-канал "Газ Батюшка".

Пост главы департамента, курирующего вопросы добычи газа, газового конденсата, нефти, на прошлой неделе покинул Всеволод Черепанов, в компании сообщали, что он остается работать в газовой корпорации на другой должности.

Сергей Меньшиков работает в должности гендиректора ямальской "дочки" "Газпрома" с 2008 г. До 2014 г. он работал в окружном заксобарании, по собственному желанию он досрочно сложил полномочия.

Добавим, "Газпром" не объявил о новых назначениях. Меньшиков остается гендиректором "Газпром добычи Ямала".

Напомним, одновременно с Черепановым в отставку ушли два заместителя председателя правления "Газпрома" - Валерий Голубев и Александр Медведев.