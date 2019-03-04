04 Марта 2019
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Воронежский губернатор Александр Гусев и глава "Роскосмоса" побывали на Воронежском механическом заводе

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин побывали на предприятиях Роскосмоса, расположенных в регионе. В структуру "Роскосмоса" входят Воронежский механический завод (ВМЗ), Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), АО «Турбонасос», а также ЗАО «Орбита».

На Воронежском механическом заводе (ВМЗ) Александр Гусев и Дмитрий Рогозин осмотрели производственные мощности завода. Здесь же, в одном из цехов, губернатор и глава «Роскосмоса» пообщались с коллективом и наградили лучших работников предприятия, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

рогозин, александр гусев, вмз(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Директор предприятия Сергей Ковалев доложил о программах по повышению качества и надежности производимой предприятием космической техники, которые реализуют на заводе, и о планах в рамках трехлетней производственной программы.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок, рабочие, инженеры(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Основная продукция ВМЗ – жидкостные ракетные двигатели. На заводе изготовляют двигатели для второй и третьей ступеней ракет-носителей (РН) «Протон», для третьей ступени РН «Союз», рулевой двигатель для РН «Союз 2.1в» легкого класса, двигатели для разгонного блока ДМ, камеры сгорания для двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и РД-181 для рН «Антарес». С 2018 года ВМЗ производит несколько типов титановых шар-баллонов и ресиверов объемом от 25 до 130 л. Титановые шар-баллоны используются в РН «Протон», «Ангара», в разгонном блоке «Бриз» и в новом кислородно-водородном разгонном блоке (КВРБ). С 2020 г. в рамках программы Роскосмоса по техперевооружению на завод будет поступать новое оборудование для производства ракетно-космической техники. На ВМЗ производят и гражданскую продукцию - высокотехнологичное оборудование для добычи нефти и газа, узлов и агрегатов для железнодорожного транспорта, комплектующих для малой авиации.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок, рабочие, инженеры, производство(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Здесь же на ВМЗ состоялась двусторонняя встреча Александра Гусева и Дмитрия Рогозина, обсуждали вопросы развития воронежских предприятий, работающих на космическую отрасль.

дмтрий рогозин, александр гусев, вмз(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Дмитрий Рогозин сообщил, что «де-факто Воронежский механический завод стал частью формируемой структуры ракетного двигателестроения» - такое решение было принято накануне Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» и заявил, что этом году на Воронежском механическом заводе ждут рост товарного производства не менее, чем на 30%. "У ВМЗ хорошее будущее, мы не собираемся завод закрывать, продавать, а земли реализовывать под жилье – раньше шла такая болтовня. Воронежский мезхзавод - это новое поколение жидкостных ракетных двигателей, в том числе на метане и водороде под наши новые ракетные проекты, этим занимается КБХА, и часть этих работ будет делать ВМЗ. И второе – это приобретение второй, я бы сказал даже, профильной компетенции в области нефтегазового оборудования. Буквально позавчера мы провели переговоры с Алексеем Миллером, ВМЗ звучал в числе тех предприятий, которые становятся партнерами «Газпрома». Мы будем наращивать эти компетенции", – отметил Дмитрий Рогозин в разговоре с воронежским губернатором.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор подчеркнул, что правительство области готово оказать поддержку продолжающимся проектам по модернизации производства Воронежского механического завода." Нас радует то, что в планах предприятия, как и в последние несколько лет, достаточно много инвестиций, планы там достаточно хорошие, больше миллиарда рублей. Мы полагаем, что это позволит предприятию устойчиво функционировать. Важно, сохранив профиль, искать себе другие рыночные ниши, и развитие нефтегазохимического кластера на территории области во многом основывается на перспективах производства такого оборудования здесь, на ВМЗ", - сказал Александр Гусев.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Как заявил Рогозин, в этом году с «Байконура» запустят шесть ракет-носителей с воронежскими двигателями. " Из-за безобразной ситуации на ВМЗ в 2016 году фактически год эта ракета не летала. За это время рынок заняли американцы, и сейчас мы потеряли те позиции, которые имели ранее, сегодня все восстанавливаем", - прокомментировал Дмитрий Рогозин.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Беседуя с журналистами, глава «Роскосмоса» рассказал, что весной госкорпорация передаст в Борисоглебск Воронежской области капсулу спускаемого космического аппарата "Союз-МС". "В знак того, что Борисоглебское авиационное училище подготовило большое количество летчиков - Героев Советского Союза, Героев России, - в том числе летчиков-космонавтов", - пояснил Дмитрий Рогозин.

дмитрий рогозин, александр гусев, воронежский механический завод(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Александр Гусев рассказал местной прессе, что Борисоглебск сможет использовать эту капсулу в рамках программы организации общественных пространств.

Также делегация «Роскосмоса» посетила площадку акционерной компании ракетно-космического профиля «Орбита», занимающейся разработкой и изготовлением аппаратуры для систем электроснабжения космических аппаратов и электротехнических изделий, а также АО «Турбонасос» и КБХА (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под эгидой «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко»).

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Воронежский губернатор Александр Гусев и глава "Роскосмоса" побывали на Воронежском механическом заводе

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Теги: роскосмос, воронежский механический завод, вмз, ракетные двигатели, протон, ангара, разгонный блок, дмитрий рогозин, александр гусев



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