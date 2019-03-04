04 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Цуканова и Чайку просят разобраться в конфликте районных властей с южноуральской газетой

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к полпреду в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Борису Дубровскому и Генпрокурору Юрию Чайке с требованием разобраться в ситуации с газетой, главный редактор которой пожаловался на давление районных властей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СЖР, на имя Владимира Соловьева поступило обращение от главного редактора АНО "Редакция газеты "Звезда" Елены Вашкевич, в котором она рассказала, что по настоянию главы Агаповского района в договор на оказание информационных услуг между администрацией района и редакцией был внесён пункт обязательного предоставления администрации макетов номеров на согласование. после этого журналистов издания перестали приглашать на аппаратные совещания, а представителей редакции вывели из состава всех социально значимых комиссий.

Кроме того, власти перестали подписывать договор на информационное обслуживание и оплачивать уже опубликованные нормативно-правовые акты. Не стали публиковать НПА в газете и сельские поселения.

Владимир Соловьев потребовал разобраться в ситуации, отметив, что СЖР будет защищать права журналистов издания на свободу прессы и свободу информации.

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Цуканова и Чайку просят разобраться в конфликте районных властей с южноуральской газетой

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Теги: администрация Агаповского района, СЖР, конфликт, газета, Звезда,



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