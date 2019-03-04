В Екатеринбурге толпа подростков напала на женщину с ребенком

Житель Екатеринбурга заявил о нападении на его семью группы подростков. В обстоятельствах будет разбираться полиция.

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Как рассказал мужчина в сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети, нападение на его жену и сына было совершено в субботу днем в переулке Красном. По его словам, напала компания подростков 15-16 лет, при этом "все были с портфелями и с водкой".

"Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо", - утверждает екатеринбуржец.

По его словам, ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. Мужчина написал заявление в полицию по факту случившегося. В МВД проводят проверку.