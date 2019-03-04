Балотелли забил через себя и отпраздновал гол "в стиле Тотти" - выложил видео в инстаграм прямо во время игры

Итальянский нападающий французского "Марселя" Марио Балотелли необычным образом отпраздновал забитый мяч в ворота "Сент-Этьена" во встрече 27-го тура Лиги 1 (2:0).

28-летний форвард открыл счет на 12-й минуте матча. Празднуя гол, Балотелли записал "сторис" с одноклубниками и выложил видео в инстаграм прямо во время игры, пишет портал sport24.ru.

Балотелли превзошел сам себя! Забил гол, взял телефон и записал праздничное сторис в свой инстаграм прямо с поля! ⚽🤳 pic.twitter.com/jMGwjzYpci — SPORT24.ru (@sport24_ru) 3 марта 2019 г.

Отметим, что сам забитый мяч тоже вышел достаточно эффектным: Балотелли замкнул навес с углового ударом "ножницами".

This is how Mario Balotelli celebrated his goal against Saint-Etienne.🤳🏿pic.twitter.com/XWx2mRdOI4 — football.london (@Football_LDN) 3 марта 2019 г.

Марио перешел в "Марсель" из другого французского клуба, "Ниццы", в январе этого года. В 6 играх за новый клуб он отличился уже 4 раза.

Добавим, что подобное празднование гола "ввел в моду" в 2015 году еще один итальянец, легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти, сравняв счет в дерби с "Лацио". Правда тогда он сделал только фото, поскольку "сторис" в инстаграме еще не существовали.

Позже данное празднование приобрело статус культового и, например, появилось в таких футбольных симуляторах как "Pro Evolution Soccer".