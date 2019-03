Балотелли забил через себя и отпраздновал гол "в стиле Тотти" - выложил видео в инстаграм прямо во время игры

28-летний форвард открыл счет на 12-й минуте матча. Празднуя гол, Балотелли записал "сторис" с одноклубниками и выложил видео в инстаграм прямо во время игры, пишет портал sport24.ru.

Отметим, что сам забитый мяч тоже вышел достаточно эффектным: Балотелли замкнул навес с углового ударом "ножницами".

This is how Mario Balotelli celebrated his goal against Saint-Etienne.🤳🏿pic.twitter.com/XWx2mRdOI4