04 Марта 2019
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Балотелли забил через себя и отпраздновал гол "в стиле Тотти" - выложил видео в инстаграм прямо во время игры

Итальянский нападающий французского "Марселя" Марио Балотелли необычным образом отпраздновал забитый мяч в ворота "Сент-Этьена" во встрече 27-го тура Лиги 1 (2:0).

28-летний форвард открыл счет на 12-й минуте матча. Празднуя гол, Балотелли записал "сторис" с одноклубниками и выложил видео в инстаграм прямо во время игры, пишет портал sport24.ru.

Отметим, что сам забитый мяч тоже вышел достаточно эффектным: Балотелли замкнул навес с углового ударом "ножницами".

Марио перешел в "Марсель" из другого французского клуба, "Ниццы", в январе этого года. В 6 играх за новый клуб он отличился уже 4 раза.

Добавим, что подобное празднование гола "ввел в моду" в 2015 году еще один итальянец, легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти, сравняв счет в дерби с "Лацио". Правда тогда он сделал только фото, поскольку "сторис" в инстаграме еще не существовали.

Франческо Тотти, айфон, телефон, празднование забитого мяча(2019)|Фото: calcionews24.com

Позже данное празднование приобрело статус культового и, например, появилось в таких футбольных симуляторах как "Pro Evolution Soccer".

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Балотелли забил через себя и отпраздновал гол "в стиле Тотти" - выложил видео в инстаграм прямо во время игры

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Теги: Марио Балотелли, гол, телефон, селфи, сторис, инстаграм, Франческо Тотти



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