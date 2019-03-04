СМИ: Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

О соглашении может быть объявлено на саммите президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Regnum. Ранее сообщалось, что встреча планируется на конец марта.

Трамп заявлял, что США отсрочат намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию. По его словам, Штаты "достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем".

Условиями сделки называется снижение Пекином ряда пошлин на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары.

Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, либо всех санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале декабря прошлого года в ходе встречи на саммите "двадцатки" Трамп и Си Цзиньпин договорились на срок в 90 дней не вводить новые пошлины. Однако практически сразу после встречи глав государств в Канаде по запросу из Вашингтона была задержана гражданка Китая, финансовый директор корпорации "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. Это, в свою очередь, привело к ухудшению китайско-канадских отношений, однако переговоры Пекина и Вашингтона по торговле продолжились.