04 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Аэропорт, который хотят приобрести власти Прикамья, рассчитался с долгами

Арбитражный суд Пермского края сегодня прекратил производство по иску Межрайонной ИФНС России №11 по Пермскому краю к компании "Аэропорт Березники", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно материалам дела, сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб. Производство было прекращено из-за уплаты долга.

Напомним, аэропорт принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому и может быть выкуплен в собственность Пермского края. Ожидается, что цена сделки составит 78 млн руб.

До 2001 г. аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра. Флегинский приобрел аэропорт в 2008 г. и планировал провести его реконструкцию, но проект не был реализован. Власти края намерены использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.

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Аэропорт, который хотят приобрести власти Прикамья, рассчитался с долгами

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Теги: аэропорт, авиация, Березники



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