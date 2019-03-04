Крупный пожар в Екатеринбурге: на площади 200 кв.м горит двухэтажная баня

В Екатеринбурге тушат крупный пожар на улице Рубежной.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил от местных жителей сегодня утром: по предварительным данным, горит частная двухэтажная баня на площади 200 кв.м. Сейчас принимаются все меры по недопущению распространения огня на рядом расположенные строения.

Как отметили в ведомстве, борьба с огнем осложняется отсутствием водоисточников: подвоз воды к месту осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в 1,5 км от пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.