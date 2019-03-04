04 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

Крупный пожар в Екатеринбурге: на площади 200 кв.м горит двухэтажная баня

В Екатеринбурге тушат крупный пожар на улице Рубежной.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил от местных жителей сегодня утром: по предварительным данным, горит частная двухэтажная баня на площади 200 кв.м. Сейчас принимаются все меры по недопущению распространения огня на рядом расположенные строения.

пожар, баня, Рубежная(2019)|Фото: служба спасения СОВА

Как отметили в ведомстве, борьба с огнем осложняется отсутствием водоисточников: подвоз воды к месту осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в 1,5 км от пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

пожар, баня, Рубежная(2019)|Фото: служба спасения СОВА

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Крупный пожар в Екатеринбурге: на площади 200 кв.м горит двухэтажная баня

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Теги: баня, пожар, Екатеринбург



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