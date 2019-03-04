В Новом Уренгое два чиновника от образования наказаны за нарушения при отправке детей на Кремлёвскую ёлку

Два новоуренгойских чиновника наказаны за неправильное составление списка гостей Кремлёвской ёлки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, ранее многодетная мать из газовой столицы предъявила городским властям претензии – она посчитала, что к ней и её семье отнеслись предвзято. Якобы в школе ей заявили, что у её дочери ещё будет шанс побывать в Кремле, тогда как та девочка, в пользу которой сделали выбор, в этом году не сможет претендовать на такую поездку.

Прокурорская проверка показала, что департамент образования Нового Уренгоя утвердил положение о формировании списка тех, кто поедет на общероссийскую ёлку, а также комиссию, члены которой выберут детей. Документ не содержит чётких критериев оценки участников, не относит участника отбора к конкретной категории. Это позволяло чиновникам трактовать бумагу по-своему.

Прокуратура внесла представление директору городского департамента образования. К дисциплинарной ответственности привлечены два его сотрудника. Разработано новое положение, которое соответствует требованиям закона. Заместителю губернатора Ямала по социальным вопросам ушла информация о необходимости разработать и принять типовое положение, которое рассказывало бы, кто и на каком основании может ехать на Кремлёвскую ёлку.