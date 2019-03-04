04 Марта 2019
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В работе ОЭЗ обнаружили новые проблемы - "саботируют" развитие экспорта

Счетная палата обнаружила новую проблему в работе особых экономических зон (ОЭЗ), эффективность которых госаудиторы ставят под сомнение в течение нескольких лет: резиденты использовали реимпорт для минимизации налогов, а не для развития экспорта. Об этом пишет "Коммерсант".

Теперь СП, проверив практически все зоны (кроме рекреационных, а также Калининградской и Магаданской), выяснила, что в 2013-2017 годах резиденты ввезли на территории ОЭЗ товары таможенной стоимостью 94,3 млрд руб., а вывезли после завершения процедуры свободной таможенной зоны — лишь на 44,6 млрд руб.

В 2013–2016 годах наиболее востребованной таможенной процедурой среди резидентов стал реимпорт (ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты пошлин). По оценкам СП, за этот период компании сэкономили на платежах свыше 27 млрд руб. В общей сложности в эти годы стоимостный объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%.

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Ладыгин в беседе с Накануне.RU прокомментировал выводы СП на примере действующей в регионе ОЭЗ "Титановая долина".

"Мне кажется странным рассматривать особые экономические зоны в качестве неких потенциальных драйверов роста, у которых могут быть проблемы. Они изначально создавались для другой цели. Это были "прачечные" для чиновников и их бизнеса. Там задача не строить и развивать, а "отмывать". В этом смысле ОЭЗ крайне эффективны. Они помогают осваивать миллиардные средства, и ни для какой другой реальной цели они не предназначены", - считает депутат.

Он также добавил, что "Титановая долина" до сих пор не начала приносить прибыть Свердловской области. А в условиях существующей экономической ситуации и не окупит себя.

ОЭЗ "Титановая долина"(2016)|Фото:http://alshevskix.livejournal.com/

"ОЭЗ должна работать на экспорт, но в условиях санкций и экономического кризиса, она изначально будет работать "в никуда". Это мертворождённые проекты с точки зрения развития индустриального потенциала", - добавил Ладыгин.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга освободили вторую площадку ОЭЗ "Титановая долина" от земельного налога. Особая экономическая зона "освобождается от налогообложения земельным налогом на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок".

ОЭЗ "Титановая долина"(2016)|Фото:http://alshevskix.livejournal.com/

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В работе ОЭЗ обнаружили новые проблемы - "саботируют" развитие экспорта

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Теги: титановая долина, особо экономическая зона, счётная палата, александр ладыгин



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