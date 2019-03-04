В Германии назвали китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как и российские ракеты для Европы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности выразила мнение, что в договор стоило бы включить Европу и Китай.

Как сообщает Regnum, член политбюро Компартии Китая Ян Цзечи от возможного участия КНР в договоре отказался, мотивировав это тем, что участие в ДРСМД поставило бы "неприемлемые ограничения для китайской армии".

В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с расширенным составом участников.

Американский лидер не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.