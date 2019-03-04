Жители села под Красноуфимском просят прокуратуру защитить их от мусорного завода и свалки

Жители села Крылово Красноуфимского округа обратились в межрайонную прокуратуру с требованием соблюсти их права на безопасную экологическую среду, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По мнению заявителей, планируемое строительство мусороперерабатывающего завода и свалки коммунальных отходов возле села Крылово нарушает действующее законодательство об общественном контроле и участии граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании.

В частности, людей возмутило то, что опасные для экологии объекты могут появиться без проведения общественного обсуждения с крыловчанами. Кроме того, отсутствуют ссылки на расчеты, определяющие границы территориальной зоны, которая может быть подвержена "риску негативного воздействия" при возможном возникновении нештатной (чрезвычайной) ситуации.

Отметим, что администрация Красноуфимского округа и "мусорный" региональный оператор западной зоны – компания "ТБО Экосервис" планируют провести на эту тему опрос по всей территории района и даже в населенных пунктах, находящихся в нескольких десятках километров от будущего завода. Тогда как жителей города Красноуфимска и находящегося рядом села Крылово, по информации жалобщиков, спрашивать никто не собирается.

Напомним, что месяц назад красноуфимцы собрали и направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву более 9 тыс. подписей против строительства завода, рассчитанного на ежегодную переработку 100 тыс. т мусора.