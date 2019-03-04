04 Марта 2019
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Общество Курганская область

В Кургане полицейские предупредили водителей о продолжении снегопадов

ГИБДД Курганской области выступила с предупреждением об ухудшении погодных условий в регионе.

Напомним, 3 марта в Кургане и окрестностях выпала месячная норма осадков, дворы и дороги оказались в снежном плену, автомобили не могли выехать из дворовых территорий.

В полиции отметили, что 4 марта снегопад продолжится, но осадков будет немного. Зато на дорогах местами будут гололедица и снежные заносы.

"Водителям следует быть крайне внимательными и осторожными, неверно выбранная дистанция до впереди идущего транспортного средства и скорость движения может привести к непоправимым последствиям. По возможности просим отказаться от дальних поездок на автомобиле", - отметили в полиции.

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В Кургане полицейские предупредили водителей о продолжении снегопадов

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Теги: ГИБДД, водители, предупреждение, снег, снегопад, поездки, метель, Курган



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