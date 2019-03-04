Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате Европы

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проходящий в Глазго.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), "золото" российской спортсменки принес результат - 4,85 м. Сидорова уже в статусе чемпионки континента попробовала взять высоту 4,92 м, но все три попытки оказались неудачными.

Второй накануне была британка Холли Брэдшоу (4,75 м), "бронза" у гречанки Николеты Кириакопулу (4,65).

Добавим, что Сидорова ранее дважды одерживала победы на континентальных чемпионатах - ЧЕ в помещении-2015 в Праге и ЧЕ-2014 в Цюрихе. Кроме этого, в ее копилке есть две золотых награды командных чемпионатов Европы (Гейтсхед-2013, Чебоксары-2015).

Еще одна россиянка на ЧЕ-2019, Мария Ласицкене, выиграла накануне соревнования по прыжках в высоту.