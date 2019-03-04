Названы регионы, жители которых хуже всего платят по кредитам

Ингушетия заняла первую строчку в рейтинге регионов России по числу просроченных задолженностей по кредитам. Об этом свидетельствует исследование РИА Рейтинг на основе данных Центробанка.

Также в лидерах антирейтинга - Карачаево-Черкесия, Бурятия, Северная Осетия и Адыгея.

Самые дисциплинированные кредитоплательщики проживают в Севастополе, Ненецком и Чукотском автономных округах, в Крыму и ЯНАО.

Как сообщалось, на начало ноября 2018 года россияне взяли кредитов на 14,4 трлн рублей, сумма за год увеличилась на 22,1%. При этом размер кредитов растет быстрее чем доходы, средний рост зарплаты за тот же период составил 10%.

Самыми закредитованными регионами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Якутия. Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым.