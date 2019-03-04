04 Марта 2019
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Происшествия В России

В МВД опровергли слухи об увольнении полицейских, задержавших Емельяненко

В МВД Ставропольского края опровергли сообщения СМИ о том, что полицейских, задержавших скандального бойца Александра Емельяненко, якобы могут уволить из-за этого.

Ранее сообщалось, что Емельяненко, приехавший в район Кавказских Минеральных вод, сел в пьяном виде за руль своего "золотого" "Мерседеса" (по некоторым данным, это произошло, когда иномарку бойца пытались эвакуировать на штрафстоянку). Затем он совершил ДТП и начал уходить от погони, совершив еще несколько наездов на другие автомобили. Утверждалось, что во время задержания спортсмен нецензурно ругался и оскорблял полицейских.

турнир ММА, Екатеринбург, Александр Емельяненко(2018)|Фото: Накануне.RU

После этого в СМИ появились данные, что силовиков якобы могут уволить за то, что они задержали бойца. Однако в МВД это опровергли.

"Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Там уточнили, что сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства.

Напомним, суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток.

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В МВД опровергли слухи об увольнении полицейских, задержавших Емельяненко

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Теги: Емельяненко, задержание, полиция



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