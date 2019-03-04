04 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Бьорндален и Домрачева не пробежали "Лыжню России" - лыжи спортсменов "отстали" по дороге в Югру

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален не пробежали вместе с жителями Нягани "Лыжню России". Спортивное снаряжение знаменитых супругов-биатлонистов не успели довезти до Югры, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Спортивный праздник в Нягани прошел 2 марта. Напомним, "Лыжня России" изначально должна была состояться 9 февраля, однако из-за сильных морозов, охвативших Югру в начале февраля, было решено перенести массовый забег на март.

Биатлонисты появились на мероприятии перед массовым стартом. Няганцы встретили их аплодисментами. От жителей города и всех югорчан Домрачевой и Бьорндалену вручили памятные подарки глава Нягани Иван Ямашев, председатель городской думы Миляуша Татаринова, директор департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Артамонов.

"Вот она историческая минута: сегодня мы вместе с обладателями двенадцати олимпийских наград и уникальных спортивных достижений находимся в Нягани на "Лыжне России".Дарья и Уле-Эйнар – это те люди, которые прославляют Ханты-Мансийский автономный округ и Нягань во всем мире. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой приветствую вас на родной югорской земле", - обратился к спортсменам Сергей Артамонов.

Несмотря на то, что именитые спортсмены не смогли присоединиться к массовому забегу из-за "отставших в дороге" лыж, Дарья Домрачева пообещала, что 4 марта спортинвентарь прибудет в Нягань, и после этого она обязательно покажет мужу лыжные трассы своего детства.

После завершения массового забега Домрачева и Бьорндален вручили няганцам награды.

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Бьорндален и Домрачева не пробежали "Лыжню России" - лыжи спортсменов "отстали" по дороге в Югру

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Теги: Дарья Домрачева, Лыжня России, Уле Эйнар Бьорндален



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