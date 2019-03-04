04 Марта 2019
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Общество Курганская область

В столовой курганской школы заметили тараканов

Ученики школы №44 в Кургане опубликовали в соцсетях фотографию таракана - усатый "гость" спокойно бежал по столу в школьной столовой.

Фотографии вызвали массу негатива в соцсетях, однако многие пользователи отметили - тараканы были всегда и везде там, где находилась пища.

"Школьная столовая - не исключение из правил. Там крупы, другие продукты, повара готовят, на пол падает, не все убирается, вины работников тут нет. Куда то крошка закатилась и все, вот тебе и тараканы появились. Мы проводим обработки по всем правилам. Только я вас очень прошу, не публикуйте ни мою фамилию, ни мою должность. А то у нас то коровьи губы в тушенке, то вот теперь тараканы, лишусь работы и все", - такой комментарий Накануне.RU дала одна из педагогов школы №44 в Кургане.

таракан, столовая, школа(2019)|Фото:vk.com Типичный Курган

Напомним, в юргамышской школе дети нашли в тарелке супа субпродукт, похожий на коровью губу, и выложили фото в соцсеть. После этого разразился огромный скандал с проверками. Директор департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов не исключил, что фото является фейком.

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В столовой курганской школы заметили тараканов

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Теги: Курган, школа, таракан, фото, столовая



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