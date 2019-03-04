Жильцы дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, сами решат, где будут жить

Жильцы дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, сами решат, где будут жить после экспертизы. Об этом заявил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Строительство дома на переданном Челябинской области земельном участке или на других участках в Магнитогорске – это лишь один из возможных вариантов для жителей пострадавшего дома, окончательное решение каждый собственник будет принимать самостоятельно", - подчеркнул он.

По словам министра, если дом признают аварийным, его жители смогут получить новое жилье или выкупную стоимость. Если дом не признают аварийным, каждый собственник сам решит, оставаться ли ему в старом доме или воспользоваться компенсацией. Купить квартиру жители смогут не только в Магнитогорске, но и в любом городе России.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн руб. на расселение дома в Магнитогорске. Еще 300 млн руб. направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн руб. будет выделено из бюджета Челябинской области.

Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области земельный участок под строительство дома для жителей, пострадавших в результате взрыва газа 31 декабря. Земельный участок площадью 0,8 га находится по улице Грязнова рядом с пострадавшим домом.