04 Марта 2019
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Ласицкене выиграла "золото" на чемпионате Европы в помещении

Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении-2019. Ее результат - 2.01 м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), победную высотку Мария взяла со второй попытки. Уже в статусе чемпионки Европы Ласицкене заказала 2.05 м, была близка к покорению данной высоты. Но, к сожалению, планка не устояла.

"Серебро" континентального первенства досталось украинке Юлии Левченко (1.99 м.), "бронза" у литовки Аирине Палсите (1.97 м.).

Ласицкене ранее уже дважды выигрывала континентальный чемпионат — ЧЕ в помещении-2015 в Праге и ЧЕ-2018 в Берлине. Кроме этого, в ее копилке имеются три золотых награды командных чемпионатов Европы (Гейтсхед-2013, Брауншвейг-2014, Чебоксары-2015).

Добавим, что еще одна россиянка на ЧЕ-2019, Анжелика Сидорова, выиграла накануне соревнования по прыжкам с шестом.

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Ласицкене выиграла "золото" на чемпионате Европы в помещении

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Теги: Мария Ласицкене, чемпионат Европы, легкая атлетика



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