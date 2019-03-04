Зауральские пограничники по дорожке от следов выследили нарушителей госграницы

Зауральские пограничники на прошлой неделе задержали двух иностранцев - нарушителей сумели выявить по дорожке со следами на снегу.

Утром 28 февраля в Звериноголовском районе пограничники начали поиск нарушителей, привлекли к этому сотрудников ГИБДД и дружинников, а также служебных собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В результате нарушителей поймали, они дали признательные показания о незаконном пересечении границы с территории Казахстана. Один из них хотел остаться в России, а второй планировал вернуться в Казахстан.

Сейчас по факту пересечения госграницы ведутся следственные действия.