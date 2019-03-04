На корпоративе РЖД выступили стриптизерши

К журналистам попало видео с корпоратива волгоградского подразделения РЖД. На праздник, предположительно приуроченный ко Дню защитника отечества, сотрудники вагонного депо пригласили двух стриптизерш.

Видео с корпоративного праздника эксплуатационного вагонного депо "Максим Горький" (Волгоград) опубликовало агентство "Социнформбюро". На нем запечатлено, как в актовом зале депо перед сотрудниками депо выступают две стриптизерши в костюмах кошек. Девушки исполнили танец, а затем вытащили на сцену одного из работников и начали его раздевать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Министерство экономического развития РФ пригласило на свой корпоратив Басту, праздник в "Крокус Сити Холле" стоил 10 млн руб.