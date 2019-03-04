04 Марта 2019
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Политика За рубежом

Болтон пригрозил последствиями попыткам помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу

США пообещали дать "жесткий ответ" на попытки помешать возвращению в Венесуэлу самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо.

Как написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter, решительный ответ "со стороны США и международного сообщества" последует на любые угрожающие этому действия.

Самопровозглашенный и.о. главы Боливарианской республики должен вернуться в страну 4 марта.Ранее немецкое издание предположило, что возвращения Гуайдо в Каракас из Колумбии может и не произойти.

Накануне Болтон заявил, что власти США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле, пишет Regnum.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента страны вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий глава государства призвал Гуайдо объявить выборы в стране. по словам Мадуро, лидер оппозиции понимает, что итоги могут оказаться не в его пользу.

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Болтон пригрозил последствиями попыткам помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу

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Теги: джон болтон, венесуэла, хуан гуайдо



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