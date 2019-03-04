Китайские ученые обещают поделиться результатами исследования Луны со всем миром

Китай поделится результатами исследования Луны со всем миром. Как заявил главный конструктор китайской лунной программы У Вэйжень, о результатах миссии космического аппарата "Чанъэ-4" все желающие узнают совершенно бесплатно.

По словам Вэйженя, китайский космический аппарат исправно и стабильно работает и исследование Луны постепенно продвигается: к настоящему моменту завершено изучение топографии окрестностей в местах остановки "Чанъэ-4". Далее аппарат продолжит работу и направится в сторону северо-запада лунной поверхности.

Также ученый заявил, что все полученные результаты исследования будут представлены в свободном доступе по всему миру, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в феврале стало известно, что Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне.