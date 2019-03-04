Известная российская телеведущая устроила в Югре заплыв с акулами

Телеведущая информационной программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева во время путешествия в Югру посетила океанариум в Когалыме и устроила заплыв с акулами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Думала в мерзлоте увижу мамонтенка Любу в крайнем случае, а тут море-окиЯн, скаты и говорящий Кокос. Не путать с орехом - он попугай породы жако. Живет неподалеку от акулины и с девушками кокетничает. Со мной он парой слов перекинулся - а значит принял за свою, так мне сказали", - сообщила Екатерина Андреева.

К своему посту она прикрепила фото и видеоотчет о посещении океанариума. На кадрах видно, как телеведущая плавает по аквариуму в акваланге среди скатов и акул. Некоторых морских обитателей Екатерине Андреевой даже удалось погладить



В комментариях многие подписчики восхитились заплывом Екатерины Андреевой и отметили, что сами не решились бы устроить плаванье с хищниками.