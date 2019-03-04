04 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Известная российская телеведущая устроила в Югре заплыв с акулами

Телеведущая информационной программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева во время путешествия в Югру посетила океанариум в Когалыме и устроила заплыв с акулами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Думала в мерзлоте увижу мамонтенка Любу в крайнем случае, а тут море-окиЯн, скаты и говорящий Кокос. Не путать с орехом - он попугай породы жако. Живет неподалеку от акулины и с девушками кокетничает. Со мной он парой слов перекинулся - а значит принял за свою, так мне сказали", - сообщила Екатерина Андреева.

К своему посту она прикрепила фото и видеоотчет о посещении океанариума. На кадрах видно, как телеведущая плавает по аквариуму в акваланге среди скатов и акул. Некоторых морских обитателей Екатерине Андреевой даже удалось погладить

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Обе рты пооткрывали и смотрят друг на друга😂. Акулы🦈 в #сибирь and #когалым . Думала в мерзлоте увижу мамонтенка 🐘Любу в крайнем случае,а тут море-окиЯн,скаты и говорящий Кокос.Не путать с орехом-он попугай породы жако🦜🦜🦜.Живет неподалёку от акулины🦈🦈🦈 и с девушками кокетничает.Со мной он парой слов перекинулся-а значит принял за свою,так мне сказали.Видео -отчёт 🦜🦜🦜в следующих постах сериала #сибирскиенеобычности .И да-там в аквариуме с акулами и скатами -это я 👻👻👻 #акула #рыба #океанариум #югра #хмао #туризм #север #вода #путешествие #путешественник #shark #sharks #fish #fishes#water #north #travel #siberia #oceanarium #seaquarium #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)


В комментариях многие подписчики восхитились заплывом Екатерины Андреевой и отметили, что сами не решились бы устроить плаванье с хищниками.

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Известная российская телеведущая устроила в Югре заплыв с акулами

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Теги: Екатерина Андреева, океанариум, акула, дайвинг, Когалым



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