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В Прикамье экс-чиновница получила 4,5 года за мошенничество при переселении людей из аварийного жилья

Бывшая чиновница отправится в колонию за махинации при переселении из ветхого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Попытку мошенничества замглавы Октябрьского городского поселения совершила в 2013-16 гг. во время переселения людей из аварийного жилья. Она подделала ряд документов, изменив списки граждан, которых необходимо переселить. С помощью фиктивных документов экс-чиновница хотела незаконно получить квартиры для себя, супруга и знакомых. Сумма ущерба могла составить 5 млн руб., однако преступление не было завершено – то, что документы – подделка, выяснилось во время их проверки.

В октябре 2013 г. администрация Октябрьского городского поселения заключила с компанией "Партнёр" договор купли-продажи квартир в строящемся доме в посёлке Октябрьский для переселения туда людей из аварийного жилья. Бывшая чиновница, войдя в доверие к людям, убедила их, что переселение в квартиры с большей площадью возможно только с доплатой. Для легализации своих действий женщина подготовила трехсторонние соглашения между администрацией, застройщиком и четырьмя жителями, которые позже передали организации порядка по 600 тыс. руб. Впоследствии жилье, в том числе большей площади, жители посёлка получили бесплатно.

Суд приговорил преступницу к четырём с половиной годам колонии общего режима.

Напомним, ранее за аналогичные махинации судили замглавы посёлка Октябрьский и главу "Партнёра". Они убедили двух пожилых женщин, что новое жилье им полагается только после оплаты. Хотя оно полагалось бесплатно. После этого мошенники заключили фиктивные договоры и получили 700 тыс. руб. При этом 93-летняя женщина – участница Великой Отечественной войны, лишилась более 200 тыс. руб. Суд оштрафовал бизнесмена на 300 тыс. руб., а заместитель руководителя посёлка получила три с половиной года колонии общего режима.

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В Прикамье экс-чиновница получила 4,5 года за мошенничество при переселении людей из аварийного жилья

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Теги: Октябрьское сельское поселение, мошенничество, переселение из ветхого и аварийного жилья



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