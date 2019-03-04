Инфляция обесценит пенсии россиян

НПФ ждут снижения доходности от инвестирования пенсионных денег до уровня ниже инфляции.

По итогам четвертого квартала 2018 г. прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%, перспективы первого квартала 2019 г. выглядят еще менее позитивно. Участники исследования Ассоциации АНПФ и НИФИ ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции, пишут "Известия". Таким образом в реальном выражении рост цен начнет съедать будущие пенсии россиян. Как сообщало Накануне.RU, годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

Уменьшение прибыли может снизить приток новых клиентов в НПФ. Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги "молчунов". По итогам 2018 г. по расширенному портфелю накоплений ВЭБ дал 6,07% доходности.