04 Марта 2019
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Инфляция обесценит пенсии россиян

НПФ ждут снижения доходности от инвестирования пенсионных денег до уровня ниже инфляции.
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По итогам четвертого квартала 2018 г. прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%, перспективы первого квартала 2019 г. выглядят еще менее позитивно. Участники исследования Ассоциации АНПФ и НИФИ ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции, пишут "Известия". Таким образом в реальном выражении рост цен начнет съедать будущие пенсии россиян. Как сообщало Накануне.RU, годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

Уменьшение прибыли может снизить приток новых клиентов в НПФ. Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги "молчунов". По итогам 2018 г. по расширенному портфелю накоплений ВЭБ дал 6,07% доходности.

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Инфляция обесценит пенсии россиян

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Теги: пенсии, НПФ, пенсионный накопления



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