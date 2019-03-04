Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" вылетел из турнира

Действующий обладатель Кубка Гагарина - казанский "Ак Барс" - завершил свое выступление в турнире. Команда проиграла омскому "Авангарду", передает корреспондент Накануне.RU.

Четвертая встреча в серии прошла в воскресенье в Казани и завершилась победой гостей со счетом 2:3. Таким образом, "Авангард" выиграл все четыре матча и идет дальше, а "Ак Барс" покидает турнир.

Стоит отметить, что казанская команда стала четвертым клубом КХЛ, уступившим в первом раунде плей-офф в ранге чемпиона.