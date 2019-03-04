04 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Общество За рубежом

Джонни Депп хочет отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за клевету

Казалось бы, Джонни Депп (55) и его бывшая жена Эмбер Херд (32) выяснили отношения в суде еще два года назад (предварительно актриса отсудила у экс-супруга $7 млн).

Но вот Депп припомнил старое: он решил судиться с Эмбер, обвинив ее во лжи. По данным СМИ, актер собирается подать к Херд иск на $50 млн (у нее, вероятно, даже нет таких денег).

Дело о клевете Джонни пытается начать в связи с тем, что Эмбер ранее обвиняла его в домашнем насилии. Также голливудская звезда настаивает, что жена закрутила роман с миллиардером Илоном Маском еще будучи в браке.

Эмбер пытается отбить эту атаку. Ее адвокат заявил журналистам: "Эта легкомысленная акция – всего лишь одна из попыток Джонни Деппа заставить Херд молчать. Но она не будет молчать". "Действия Деппа доказывают, что он не может принять правду о своем продолжающемся деструктивном поведении", - добавил адвокат.

Наблюдатели говорят, что Эмбер, безусловно, использует свой образ жертвы на волне популярности борьбы с насилием и абьюзерами. Но при этом сходятся во мнении, что Депп в последнее время и сам немало делает для того, чтобы считаться лишь склочным типом, который не контролирует свое эмоциональное поведение, не говоря уж о расходах. Так, недавно в прессе освещалась его тяжба с бывшими финансовыми директорами. Депп обвинял их в том, что оказался на грани банкротства. А они посоветовали ему не сорить деньгами и не покупать диваны семейства Кардашьян, выстрел из пушки прахом известного писателя, дорогие коллекционные вина и прочие экстравагантные вещи.  

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Джонни Депп хочет отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за клевету

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Теги: джонни депп, эмбер херд, клевета, домашнее насилие



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