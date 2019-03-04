СМИ: РЖД будет продавать билеты онлайн

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) намерена разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы, сообщили СМИ.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на концепцию комплексного развития автобусных перевозок РЖД, запуск такого агрегатора может стоит до 100 млн рублей и поможет нарастить долю интернет-продаж на автобусном рынке.

Информацию о ведущихся работах по созданию единой платформы изданию подтвердили в пресс-службе компании.

"Уже разработан и утверждён типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различных видов транспорта, — рассказал собеседник "Ъ". — ОАО "РЖД" совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определён перечень вокзальных комплексов и остановочных пунктов, имеющих потенциал для организации и развития мультимодальных перевозок".

При этом отмечается, что документ ещё не выносился на совет директоров компании.