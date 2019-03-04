04 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика За рубежом

Гуайдо предостерёг власти Венесуэлы от "последней ошибки"

Так называемый лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что если власти республики арестуют его, то это будет "одной из последних ошибок" режима.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента страны вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий глава государства призвал Гуайдо объявить выборы в стране, заявив в то же время, что лидер оппозиции понимает, что итоги могут оказаться не в его пользу.

По информации ТАСС, самопровозглашённый и.о. главы Боливарианской республики в настоящее время находится за пределами страны и вернётся туда 4 марта.

"Если режим осмелится схватить меня, это будет одно из его последних ошибок", — передаёт агентство слова Гуайдо из его выступления, которое транслировалось в приложении Periscope. Он также отметил, что на такой случай есть "чёткие инструкции" международных союзников.

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Гуайдо предостерёг власти Венесуэлы от "последней ошибки"

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Теги: Хуан Гуайдо, Венесуэла, Николас Мадуро, Латинская Америка



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