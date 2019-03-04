Медведев высказал "худшие подозрения" по поводу выборов на Украине

Запрет российских наблюдателей на выборах Украины говорит о том, что властям страны есть что скрывать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, избирательная кампания проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, что ставит под сомнение легитимность выборов.

"Недавние события заставляют подозревать худшее", — передаёт "РИА Новости" слова российского премьера, сказанные в интервью болгарской газете "Труд".

Медведев также отметил, что власти РФ "в любом случае" открыты к диалогу с Киевом, однако пока не видят, с кем его можно будет вести в будущем. По словам главы российского правительства, прогнозы о развитии отношений двух государств, в улучшении которых заинтересована Москва, сложно сделать из-за поведения украинской стороны.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, действующий глава Украины Пётр Порошенко опустился на третье место в президентском рейтинге, уступив вторую строчку лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.