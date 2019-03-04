04 Марта 2019
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Спорт Уральский ФО

Футбольный матч в Екатеринбурге попал в тройку самых посещаемых

Составлен рейтинг городов и матчей Российской премьер-лиги.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Тур стар", список составлен по итогам 18 тура, прошедшего с 1 по 3 марта. Матч в Екатеринбурге обошел по посещаемости игры в Уфе, Сочи и других городах, но уступил матчу "Спартака" в Москве.

На матче в Екатеринбурге между футбольными клубами "Урал" и "Зенит", который закончился со счетом 0:1, присутствовали 20 тыс. 365 зрителей, в то время, как матч "Спартака" в Москве 3 марта посетили 27 тыс. 662 зрителя.

По результатам матча, ставшего вторым по посещаемости в 18 туре РПЛ, "Урал" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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Футбольный матч в Екатеринбурге попал в тройку самых посещаемых

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Теги: футбол, РПЛ



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