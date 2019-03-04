Уральский уфолог обнаружил в Антарктиде НЛО

Уфолог-самоучка из Урала Валентин Дегтерев нашел вмерзший во льды Антарктиды корабль инопланетян, который он разглядел на архивных снимках со спутника.

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Мужчина разместил на своем канале в Youtube собственное расследование, в котором говорится, что странное пятно на появившихся в интернете спутниковых снимках Антарктиды не природное образование или дефект пленки, а отчетливый силуэт НЛО.

Как считает Дегтерев, скорее всего корабль пришельцев прибыл из дальнего космоса, совершив аварийную посадку, но при этом хорошо сохранился. "Думаю, что объект находится там миллионы лет", – отметил исследователь, сообщают "Новые известия".