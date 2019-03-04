Автобус с 47 детьми съехал в кювет под Челябинском

Автобус, в котором находились 47 детей, съехал в кювет на трассе в Златоусте Челябинской области.

В результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла 3 марта в Златоусте на 1742-м км трассы М-5 "Урал". Автобус направлялся из города Сатки в Челябинск. Во время снегопада транспорт занесло в кювет. Автобус съехал на обочину, чтобы избежать столкновения, а затем забуксовал в снегу.

На место аварии прибыл двурогой автобус, в который пересадили 47 детей и четверых взрослых. Сопровождение до места назначения осуществляет экипаж ДПС, сообщает ТАСС.