СМИ: в марте ожидается рост доллара и евро

На фоне биржевого конфликта США и Китая, доллар и евро в марте могут заметно вырасти.

Как сообщил начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов, курс американской валюты может вырасти до 68 руб. по словам эксперта, в начале весны такая ситуация обычна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты.

Кроме того, торговая война между Вашингтоном и Пекином затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на стоимость рубля. Усугубляют ситуацию и слухи о новых антироссийских санкциях со стороны США, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Банк ожидает, что курс доллара в 2019 году в среднем составит 68,5 руб./$, говорится в презентации госбанка. Среднегодовой курс в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 руб./$.