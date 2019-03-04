СМИ: в марте ожидается рост доллара и евро

04 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

СМИ: в марте ожидается рост доллара и евро

На фоне биржевого конфликта США и Китая, доллар и евро в марте могут заметно вырасти.

Как сообщил начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов, курс американской валюты может вырасти до 68 руб. по словам эксперта, в начале весны такая ситуация обычна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты.

Кроме того, торговая война между Вашингтоном и Пекином затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на стоимость рубля. Усугубляют ситуацию и слухи о новых антироссийских санкциях со стороны США, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Банк ожидает, что курс доллара в 2019 году в среднем составит 68,5 руб./$, говорится в презентации госбанка. Среднегодовой курс в 2020 году, по прогнозу Сбербанка, составит 69 руб./$.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: в марте ожидается рост доллара и евро

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: доллар, евро, рубль, валюта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2019 03:09 Мск В Сбербанке сообщили, сколько будет стоить рубль в 2019 году

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 751

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети