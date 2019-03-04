04 Марта 2019
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Экономика В России

Эксперты посчитали, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько жители России тратят на автомобильное топливо.

Как показал опрос владельцев машин, 42% респондентов ежемесячно тратят на топливо больше 4 тыс. руб., 20,6% — от 3 до 4 тыс., и лишь 17,2% ежемесячно отдают за бензин из своего заработка 2-3 тыс. руб.

Около 15% участников опроса укладываются в сумму до 2 тыс. руб., менее 5% участников опроса ежемесячно оставляют на АЗС до 1 тыс. тыс. руб.

Также эксперты выяснили, что ежедневно автомобилем пользуются почти две трети респондентов, сообщает РИА "Новости".

Стоимость бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, с начала года топливо подорожало примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены.

Тем временем, производители бензина в январе снизили цены на 19,1% – такую статистику привел Росстат. При этом пропан и бутан подешевели на 17,2%, топливо судовое — на 9,2%, дизельное – на 9,2%, топливо реактивное керосинового типа – на 6,2%.

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Эксперты посчитали, сколько россияне тратят на бензин

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Теги: бензин, АЗС



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