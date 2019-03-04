Организаторы "Евровидения" приостановили продажу билетов

Организаторы конкурса "Евровидение-2019", который в этом году будет проходить в Тель-Авиве, приостановили продажу билетов, заподозрив махинации с распределением наиболее выгодных мест в зале.

Как говорится в сообщении израильской телерадиокорпорации "Кан", приостановка была сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике.

Продажа билетов возобновиться после проведения расследования. Стоимость билетов начинается от 300 шекелей (более 5,4 тыс. руб.)

Напомним, Россия возглавила рейтинг стран, имеющих шанс на победу в международном конкурсе "Евровидение-2019".

Согласно анализу ставок различных букмекерских контор, наибольшие шансы на победу имеет певец Сергей Лазарев (13%).

На втором месте оказалась Швеция, на третьем – Италия, пишут "Известия" со ссылкой на Eurovisionworld.com.

Ранее российский певец заявил, что решил вновь отправиться на конкурс, так как ему предложили "очень хорошую песню". Артист рассказал, что его песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. При этом имя последнего Лазарев назвать отказался.