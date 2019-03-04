04 Марта 2019
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Общество В России

СМИ: Божена Рынска пережила клиническую смерть

Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска перенесла клиническую смерть.

Во время госпитализации журналистка не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела", — рассказала Божена, сообщает StarHit.

Напомним, ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что боится возвращаться в РФ.

Она попросила журналистов не преследовать ее. "Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. Но боюсь ехать в Россию – на меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ, когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома", – написала Рынска на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце февраля 64-летний Малашенко скончался в Испании, где у него был дом в элитном поселке Сотогранде. По предварительным данным, возможно, мужчина покончил с собой.

Месяц назад Малашенко женился на Рынске, с которой до этого сожительствовал на протяжении семи лет. Примерно в это же время в активную стадию вступил его бракоразводный процесс в США со второй женой Еленой Пивоваровой. Супруги вроде как развелись, но продолжали делить имущество. Рынска открыто конфликтовала с бывшей женой Малашенко, ситуация явно отражалась на здоровье пожилого бизнесмена.

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СМИ: Божена Рынска пережила клиническую смерть

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Теги: Божена Рынска, Игорь Малашенко



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