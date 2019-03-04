04 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

Российское посольство обвинило Великобританию в вывозе Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне распространило сообщение, согласно которому, Сергей и Юлия Скрипали, скорее всего, были давно вывезены за пределы Великобритании.

Так диппредставительство прокомментировало появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что представители Минобороны страны возложили цветы на могилу супруги Сергея Скрипаля.

"Утверждения о невозможности организовать для Скрипалей личное посещение могилы и звучащие сожаления по этому поводу выглядят исключительно лицемерно. Такое заочное возложение цветов наглядно подтверждает, что Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно - уже и вывезены из Великобритании", — заявили в дипмиссии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook, что британские СМИ отмечают годовщину отравления Скрипалей. Захарова, отметила, что пресса откровенно публикует фейки "как по команде", а сами журналисты имеют плохое воспитание и дурное образование.

Британские СМИ, по мнению Захаровой, ссылаются на историю с российским полпредом при ООН Александром Яковенко, который покинул США именно в период высылок агентов КГБ.

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Российское посольство обвинило Великобританию в вывозе Скрипалей

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Теги: дело Скрипалей, отравление, полиция



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