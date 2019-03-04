Маск ответил на поздравления со стыковкой Dragon с МКС на русском языке

Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на сообщение пользовательницы Twitter на русском языке.

Бизнесмен выразил благодарность за поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станции. "Спасибо за добрые слова!" —написал на русском языке Маск в ответ Кате Павлюченко, которая решила, что ни Дмитрий Рогозин, ни "Роскосмос" его не поздравят с этим событием.

Тем временем, "Роскосмос" уже поздравил NASA в своем аккаунте, приветствовав развитие взаимоотношений в области освоения космоса.

Напомним, 3 марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль. На корабле находится манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования. Российский космонавт Олег Кононенко посетит корабль и возьмет пробы воздуха.