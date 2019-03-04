Большинство банков отложили запуск системы быстрых платежей

С 28 февраля в России заработала система быстрых платежей.

К подключению готовились 12 банков, но только четыре организации подтвердили запуск системы: Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-банк. ВТБ и РНКО "Платежный центр" не ответили на вопрос о старте системы быстрых платежей. "Ак Барс", "Альфа-банк", "Газпромбанк", "Киви-банк" и "Райффайзенбанк" сообщили о поэтапном подключении. "Газпромбанк" отметил, что СБП заработает 28 февраля только для приема переводов, сообщает РБК.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы будет Центробанк РФ.

При оплате в магазине через СБП с помощью QR-кода будет происходить прямое списание средств со счета покупателя на счет торговой точки. Самый простой вариант – покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств. При этом Система быстрых платежей обработает операцию и переведет средства на счет магазина, после чего продавец получит уведомление о зачислении денег.