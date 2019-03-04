04 Марта 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В России За рубежом

Российского посла в Лондоне обвинили в работе на ГРУ

В российском посольстве в Великобритании сообщили, что информация о том, что Александр Яковенко, "работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью".

В дипмиссии отметили, что посол ожидает от издания The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в его адрес. Также в заявлении говорится, что сообщения о том, будто Яковенко был награжден госнаградой за "шпионскую деятельность" являются лживыми, сообщается на сайте российского посольства.

Напомним, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook, что британские СМИ отмечают годовщину отравления Скрипалей. Захарова, отметила, что пресса откровенно публикует фейки "как по команде", а сами журналисты имеют плохое воспитание и дурное образование.

Британские СМИ, по мнению Захаровой, ссылаются на историю с российским полпредом при ООН Александром Яковенко, который покинул США именно в период высылок агентов КГБ.

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Российского посла в Лондоне обвинили в работе на ГРУ

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Теги: ГРУ, Александр Яковенко, посольство, дело Скрипалей



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Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2019 01:20 Мск Российское посольство обвинило Великобританию в вывозе Скрипалей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2019 16:00 Мск Захарова отметила, что СМИ Великобритании, "отмечая" годовщину отравления Скрипалей, публикуют фейки

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